Escada rolante da ONU trava na subida de Trump e Melania; VÍDEO

Em discurso de quase uma hora na ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não poupou alvos. Chamou a mudança climática de “maior embuste da história”, disse que reconhecer a Palestina seria dar prêmio ao Hamas, acusou a Europa de errar nas políticas de imigração e reclamou da dependência energética do continente em relação à Rússia.

Antes de tudo isso, abriu a fala com queixas: o teleprompter não funcionava e uma escada rolante do prédio travou justo quando ele e a primeira-dama, Melania Trump, deram os primeiros passos nos degraus.