24 de setembro de 2025
PRESIDENTE CRITICA

Escada rolante da ONU trava na subida de Trump e Melania; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/ThePrint/Youtube
Escada rolante travou justo quando ele e a primeira-dama deram os primeiros passos.
Escada rolante travou justo quando ele e a primeira-dama deram os primeiros passos.

Em discurso de quase uma hora na ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não poupou alvos. Chamou a mudança climática de “maior embuste da história”, disse que reconhecer a Palestina seria dar prêmio ao Hamas, acusou a Europa de errar nas políticas de imigração e reclamou da dependência energética do continente em relação à Rússia.

Leia mais: Trump elogia Lula e confirma encontro: 'muito agradável'; AO VIVO

Antes de tudo isso, abriu a fala com queixas: o teleprompter não funcionava e uma escada rolante do prédio travou justo quando ele e a primeira-dama, Melania Trump, deram os primeiros passos nos degraus.

"Acabei com sete guerras, negociei com os líderes desses países e nunca recebi um telefonema das Nações Unidas oferecendo ajuda para finalizar o acordo. Tudo o que recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que, na subida, parou bem no meio", disparou.

