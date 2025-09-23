PT reprova redução de penas e aumenta incerteza sobre projeto

A direção do PT divulgou, nesta terça-feira (23), nota em que se manifesta contra a proposta de redução de pena para condenados por ataque à democracia. A decisão segue orientação do presidente Lula (PT).

"Pela não aprovação de qualquer redução de pena para quem planejou golpe de Estado e tentativa de assassinato do presidente da República, vice-presidente e presidente do Tribunal Superior Eleitoral", diz a resolução, acrescentando que o debate torna-se totalmente fora de lugar neste momento e não está entre as prioridades do povo brasileiro.

Na resolução, aprovada pela executiva nacional do partido, o PT expressa oposição à chamada PEC da Blindagem, que contou com o voto de 14 deputados petistas na Câmara. Alvo de manifestações populares no domingo, essa a proposta de emenda constitucional prevê que investigações contra parlamentares só podem ser abertas no STF (Supremo Tribunal Federal) mediante aval de deputados e senadores, em votação secreta.

O documento do PT defende a priorização de pautas de interesse do povo, como isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000.