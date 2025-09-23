Conselho de Ética da Câmara abre processo capaz de cassar Eduardo

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou, nesta terça-feira (23), um processo que pede a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ameaça à realização das eleições em 2026.

Leia mais: Motta barra Eduardo e Conselho abre processo por cassação

O relator do processo será escolhido pelo presidente do conselho a partir de uma lista tríplice, sorteada nesta terça. Os nomes sorteados foram os de Duda Salabert (PDT-MG), Paulo Lemos (PSOL-AP) e Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG) ?dois deputados de esquerda, portanto de oposição a Eduardo, e um do centrão.