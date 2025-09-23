Motta barra Eduardo e Conselho abre processo por cassação

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), rejeitou a indicação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para a liderança da minoria. O parecer, publicado nesta terça-feira (23) no Diário Oficial da Câmara, apontou que o deputado está fora do país desde fevereiro e que a função exige presença física em plenário, comissões e reuniões de líderes. Para Motta, a tentativa da oposição de nomeá-lo líder foi uma manobra para driblar as faltas acumuladas e evitar a perda do mandato.

Enquanto isso, o Conselho de Ética da Câmara abriu hoje um processo disciplinar que pode levar à cassação de Eduardo. A queixa, apresentada pelo PT, acusa o deputado de atuar contra os interesses do Brasil ao incentivar sanções dos EUA contra autoridades e produtos nacionais. Além dessa, outros três pedidos de cassação tramitam contra ele.