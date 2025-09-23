Anvisa suspende produtos de creatina, whey, cúrcuma e chá verde
| Tempo de leitura: 2 min
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a comercialização de suplementos alimentares produzidos de forma clandestina, irregular ou de origem desconhecida.
Leia mais: Medicamento que pode reverter lesão medular espera aval da Anvisa
Ação de fiscalização envolveu produtos da Verde Flora Produtos Naturais Ltda. A agência determinou que suplementos sejam apreendidos. Eles tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos. São três:
- Cúrcuma Cápsulas 500mg
- Chá Verde (extrato seco de Camellia sinensis)
- Centella Asiática
Empresa já tinha sido alvo de operação em agosto. Na ocasião, a Anvisa e a Vigilância Sanitária de Itapemirim (ES) fecharam um galpão que servia para produzir os suplementos de forma clandestina. Eles eram anunciados e vendidos sem registro, notificação ou cadastro na agência regulatória.
Creatina e whey de origem desconhecida são proibidos. Após uma ação da Vigilância em Saúde de Americana (SP) e da Polícia Civil do Estado de São Paulo, todos os lotes foram proibidos e suspensos. São os produtos:
- Creatine Powder 100% Pure (embalagem de 1 kg)
- Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet (embalagem de 900 g)
- Nitro Way 3W (embalagem de 1,8 kg)
"Os suplementos trazem nos rótulos dados de empresas que não foram responsáveis pela fabricação do produto, configurando falsificação ou produção clandestina", disse a Anvisa, em nota.
Produtos irregulares também foram fiscalizados. Suplementos alimentares Feno Grego Prevent, fabricado pela Suplemais Indústria de Suplementos Nutricionais Ltda., e o DHT Blocker Fotisolution 5X, da Capsul Brasil Indústria e Comércio Ltda., devem ser recolhidos por ordem da Anvisa. A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de todos os lotes desses produtos estão suspensos.
Suplementos não têm garantia de segurança. Segundo a agência, o ingrediente "feno grego" não atende todos os requisitos que garantem a identidade, pureza e composição estabelecidas pela Anvisa. Já o DHT Blocker Fotisolution 5X, na forma de spray e líquido sublingual, está sendo fabricado, distribuído, divulgado e comercializado com ingredientes que não foram avaliados anteriormente. A reportagem tenta contato com os citados e o espaço está aberto para manifestação.