Anvisa suspende produtos de creatina, whey, cúrcuma e chá verde

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a comercialização de suplementos alimentares produzidos de forma clandestina, irregular ou de origem desconhecida.

Leia mais: Medicamento que pode reverter lesão medular espera aval da Anvisa

Ação de fiscalização envolveu produtos da Verde Flora Produtos Naturais Ltda. A agência determinou que suplementos sejam apreendidos. Eles tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos. São três: