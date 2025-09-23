Após furto, ladrão tem perna e órgão genital amputados

Um homem de 23 anos furtou uma moto e, minutos depois, bateu de frente com um carro em Xanxerê, no Oeste catarinense, no domingo (21). O acidente deixou o suspeito gravemente ferido: ele teve a perna esquerda e o órgão genital amputados após cirurgia no Hospital São Paulo, apurou o site NSC Total.

Segundo a Polícia Militar, ele já tinha uma longa ficha criminal, com passagens por roubo, tráfico, furto, violência doméstica e porte de arma. A moto foi recuperada e entregue à Polícia Civil. O homem conyinua hospitalizado, sob custódia e à disposição da Justiça.