EUA avaliam revogar visto do comandante do Exército Brasileiro

O governo dos Estados Unidos avalia cancelar o visto de entrada do general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, atual comandante do Exército Brasileiro. Segundo apuração do Metrópoles, a Casa Branca vê Tomás como aliado de Alexandre de Moraes e considera que ele teria dado respaldo militar a decisões do ministro do STF.

O Departamento de Estado mapeou encontros entre Moraes e o general e avalia incluir seu nome num novo pacote de sanções, que já suspendeu nesta semana o visto de sete autoridades brasileiras. O pacote pode atingir ainda integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.