EUA avaliam revogar visto do comandante do Exército Brasileiro

O governo dos Estados Unidos avalia cancelar o visto de entrada do general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, atual comandante do Exército Brasileiro. Segundo apuração do Metrópoles, a Casa Branca vê Tomás como aliado de Alexandre de Moraes e considera que ele teria dado respaldo militar a decisões do ministro do STF.
Leia mais: Governo Trump cancela visto de ministro de Lula e de mais 6
O Departamento de Estado mapeou encontros entre Moraes e o general e avalia incluir seu nome num novo pacote de sanções, que já suspendeu nesta semana o visto de sete autoridades brasileiras. O pacote pode atingir ainda integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.
A medida, se confirmada, deve elevar a tensão diplomática entre os governos de Lula e Donald Trump, com risco de respingar em parcerias militares. Generais próximos a Tomás consideram que uma ofensiva contra o comandante seria um “tiro no pé” dos americanos.
Em conversas reveladas por Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro, o general Tomás teria relatado queixas de Moraes sobre o ex-presidente. Procurado pelo Metrópoles, o comandante do Exército não se pronunciou.