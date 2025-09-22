Tragédia em Goiás mata 8 pessoas, incluindo casal e 4 filhos

Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente na noite do último sábado (20) em Campinorte, no norte de Goiás.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência que deixou oito vítimas fatais envolveu o carro da família, uma motocicleta, um caminhão e uma caminhonete, que, segundo informações iniciais, teria causado o acidente.

O motorista da caminhonete fugiu do local, mas foi preso em flagrante após ser localizado pela Polícia Militar de Goiás.