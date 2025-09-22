Criança morre e 4 pessoas ficam feridas em capotamento no Paraná

A Polícia Civil do Paraná investiga um acidente de carro que deixou uma criança de 2 anos morta e quatro pessoas feridas neste domingo (21), em Paranavaí, no noroeste do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a cadeirinha em que a vítima estava foi arremessada para fora do veículo durante o capotamento.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 9h50 no km 99 da BR-376. Um Mitsubishi Pajero que seguia em direção a Nova Londrina (a 575 km de Curitiba) invadiu a pista contrária e capotou.