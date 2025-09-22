Deputados recuam e alegam erro, engano e até covardia por voto

Enquanto milhares de pessoas tomavam a orla de Salvador neste domingo (21) contra a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC da Blindagem, o deputado federal Mário Negromonte Júnior (PP-BA) discursava em Pedro Alexandre, cidade de 14 mil habitantes do sertão da Bahia.

Ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), justificou o seu voto em favor da proposta alegando ter sido enganado. Horas depois, na estrada, postou um vídeo afirmando que se sentia como vítima de um golpe.

"Essa PEC da Bandidagem não me representa, não representa a trajetória do meu mandato. Eu fui enganado", disparou o parlamentar baiano, que é colega de partido, conterrâneo e aliado próximo ao relator da proposta, deputado Cláudio Cajado (PP- BA).