Temporada goleadora leva Ousmane Dembélé ao topo do futebol

Eleito nesta segunda-feira (22) o melhor jogador de futebol do mundo pela premiação Bola de Ouro, da revista France Football, o francês Ousmane Dembélé, de 28 anos, viveu, de longe, a fase mais goleadora da carreira na temporada 2024/25, com o PSG (Paris Saint-Germain).

No período considerado pela premiação, Dembélé marcou 37 gols em 60 jogos, uma média de 0,62 por partida, além de ter distribuído 14 assistências.

Até então, a melhor temporada do atacante havia sido a 2018/19, ainda em seu segundo ano pelo Barcelona, quando marcou 14 vezes e deu oito assistências em 46 partidas.