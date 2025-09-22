Trump: grávidas não devem tomar paracetamol por risco de autismo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (22) que a FDA (Food and Drug Administration, a Anvisa dos EUA) pedirá aos médicos que aconselhem mulheres grávidas a não usarem Tylenol, conhecido como paracetamol, devido ao risco aumentado de autismo.

"Tomar Tylenol não é bom. Eu digo: não é bom", disse Trump. "Por esse motivo, eles recomendam fortemente que as mulheres limitem o uso de Tylenol durante a gravidez, a menos que seja clinicamente necessário."

No domingo (21), Trump disse que achava o paracetamol "um fator muito importante" para o autismo.