Temporal no estado de SP fere 8 e deixa milhares sem luz

Fortes chuvas e rajadas de vento atingiram o estado de São Paulo desde a noite de domingo (21). A tempestade deixou ao menos oito pessoas feridas até a tarde desta segunda (22), de acordo com informações da Defesa Civil. Além disso, milhares de pessoas ficaram sem luz na região metropolitana da capital.

As ocorrências envolveram quedas de árvores, destelhamentos, danos estruturais e desmoronamentos pontuais.