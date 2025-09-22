24 de setembro de 2025
VENTOS DE 92KM

Temporais deixam feridos e destroem estruturas em SP

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/???????????????????????????? ???????? ????????????????/Facebook
Em Peruíbe, por volta das 18h30, a chuva derrubou árvores e provocou o desabamento de uma estrutura de eventos.
Cidades de São Paulo enfrentaram estragos no domingo (21) por causa de temporais com fortes rajadas de vento e raios, segundo informações do SBT News. O governo estadual acionou o gabinete de crise para monitorar e conter os danos.

Leia mais: Casa é arrancada e vai parar em cima de carro em temporal em SC

Em Peruíbe, por volta das 18h30, a chuva derrubou árvores e provocou o desabamento de uma estrutura de eventos. Cinco pessoas ficaram feridas: quatro tiveram apenas escoriações e uma foi levada em estado grave para o hospital.

No interior, os ventos chegaram a 92 km/h em Ourinhos, arrancando o telhado duma loja de tapeçaria. Já em São Paulo, moradores das zonas sul e norte relataram falta de energia elétrica após as tempestades.

A Defesa Civil explicou que o cenário de instabilidade é causado pela chegada da frente fria associada ao ciclone extratropical no Sul do país. O principal alerta para esta segunda-feira (22) é a continuidade das rajadas de vento acima de 70 km/h, que podem provocar novos destelhamentos, quedas de árvores e danos na rede elétrica.

Na terça-feira (23), o tempo deve ficar frio, com predomínio de ventos vindos do sudeste e temperaturas baixas. Na capital, a previsão é de mínima de 14°C e máxima de 18°C, sem expectativa de chuvas fortes.

