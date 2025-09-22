Temporais deixam feridos e destroem estruturas em SP

Cidades de São Paulo enfrentaram estragos no domingo (21) por causa de temporais com fortes rajadas de vento e raios, segundo informações do SBT News. O governo estadual acionou o gabinete de crise para monitorar e conter os danos.

Leia mais: Casa é arrancada e vai parar em cima de carro em temporal em SC

Em Peruíbe, por volta das 18h30, a chuva derrubou árvores e provocou o desabamento de uma estrutura de eventos. Cinco pessoas ficaram feridas: quatro tiveram apenas escoriações e uma foi levada em estado grave para o hospital.