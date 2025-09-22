Advogada é assassinada com 20 tiros ao chegar em casa; VÍDEO

O corpo da advogada caiu ao lado de um Fiorino amarelo, veículo que ela usava com o namorado para serviços de delivery. A Polícia Civil recolheu 20 cápsulas no local.

A advogada criminalista Kamila Rodrigues foi executada com 20 tiros na porta de casa, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (22). Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem armado a surpreende e dispara diversas vezes.

Num vídeo divulgado pelo WhatsApp, a advogada Kamila Cristina Rodrigues dos Santos afirmou "estar em guerra".

"Boa noite, gente. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa de luz, uma pessoa legal. Até certo ponto. Então, estou botando aqui porque fofoqueiro tem um monte. E pode passar o recado: estou de guerra. Então, começou com história triste, com mimimi, com a p* que pariu. Vai para desgraça para lá. Eu estou de guerra e com quem eu estou, sabe. Entendeu?", disse.

A investigação segue duas linhas principais: o crime pode ter sido motivado por um cliente insatisfeito com o trabalho dela no escritório ou pelo ex-marido, que já cumpriu pena na prisão.