Filha da modelo Schynaider Moura morre após parada cardíaca

Anne-Marie Garnero, de 16 anos, filha da modelo piauiense Schynaider Moura, morreu nesse domingo (21) após sofrer parada cardíaca, confirmou o tio da jovem, o advogado Shaymmon Moura, ao g1.
Leia mais: Modelo e apresentador JP Mantovani morre em acidente de moto
Anne-Marie foi submetida a um transplante de coração em junho de 2022, depois de ser diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, doença que aumenta o tamanho do músculo cardíaco e enfraquece sua capacidade de bombear sangue.
Neste ano, Schynaider comemorou em vídeo os três anos da cirurgia da filha e fez questão de destacar a importância da doação de órgãos. Emocionada, disse:
“Eu chorei bastante porque foi uma grande vitória. Ela estava com um coração novo, em processo de adaptação, e os primeiros passos significavam que ela estava bem.”
A própria Anne-Marie também falou sobre o momento de voltar para casa após a operação:
“Cheguei em casa e olhei para as minhas irmãs, finalmente eu que estava indo vê-las. Esse choque de realidade foi incrível. Você não percebe o quanto sente falta das coisas diárias até não ter mais, então as coisas pequenas viraram emocionantes para mim.”
O velório e o sepultamento da jovem estão marcados para terça-feira (23), em São Paulo. A família aguarda a chegada do pai de Anne-Marie, o empresário Mário Bernardo Garnero, que estava na Europa.
Além de Anne, Schynaider é mãe de outras duas meninas mais novas.