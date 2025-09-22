Filha da modelo Schynaider Moura morre após parada cardíaca

Anne-Marie Garnero, de 16 anos, filha da modelo piauiense Schynaider Moura, morreu nesse domingo (21) após sofrer parada cardíaca, confirmou o tio da jovem, o advogado Shaymmon Moura, ao g1.

Anne-Marie foi submetida a um transplante de coração em junho de 2022, depois de ser diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, doença que aumenta o tamanho do músculo cardíaco e enfraquece sua capacidade de bombear sangue.