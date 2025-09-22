STF decide que só a Corte pode autorizar buscas no Congresso

O Supremo Tribunal Federal (STF) já tem maioria para definir que apenas a própria Corte pode autorizar operações de busca e apreensão dentro do Congresso Nacional ou em imóveis funcionais usados por parlamentares.

Leia mais: STF tem 3 votos contra aval do Congresso para buscas em gabinetes

Na mesma decisão, os ministros rejeitaram a ideia de que seria necessário o aval do presidente da Câmara ou do Senado para esse tipo de medida.