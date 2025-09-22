Prefeitura expõe nomes de pessoas com HIV no Diário Oficial

A Prefeitura de Feira de Santana, no interior da Bahia, publicou no Diário Oficial de sábado (20) os nomes de centenas de munícipes vivendo com HIV ao anunciar a suspensão do passe livre no transporte coletivo urbano. Além delas, pacientes com fibromialgia e anemia falciforme também tiveram suas identidades reveladas. Segundo o G1, mais de 600 nomes foram expostos.

A lista permaneceu disponível por horas e depois foi retirada do ar. A divulgação, no entanto, gerou revolta por expor informações consideradas sensíveis pela Constituição, pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e pelas normas do SUS. A legislação assegura sigilo sobre dados de saúde para evitar estigmatização e discriminação.