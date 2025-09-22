Prefeitura expõe nomes de pessoas com HIV no Diário Oficial

A Prefeitura de Feira de Santana, no interior da Bahia, publicou no Diário Oficial de sábado (20) os nomes de centenas de munícipes vivendo com HIV ao anunciar a suspensão do passe livre no transporte coletivo urbano. Além delas, pacientes com fibromialgia e anemia falciforme também tiveram suas identidades reveladas. Segundo o G1, mais de 600 nomes foram expostos.
A lista permaneceu disponível por horas e depois foi retirada do ar. A divulgação, no entanto, gerou revolta por expor informações consideradas sensíveis pela Constituição, pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e pelas normas do SUS. A legislação assegura sigilo sobre dados de saúde para evitar estigmatização e discriminação.
De acordo com a portaria publicada, os beneficiários devem devolver os cartões em até cinco dias úteis e apresentar defesa ou documentos na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, sob pena de suspensão ou cancelamento definitivo do benefício.
A prefeitura alegou que a medida cumpre uma decisão judicial que derrubou liminar anterior sobre o passe livre.
Nota oficial da Prefeitura de Feira de Santana
"A Semob lamenta profundamente o ocorrido e reforça o compromisso da Prefeitura de Feira de Santana com a preservação da privacidade e da dignidade dos cidadãos.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa que, por uma falha do sistema, foram publicados indevidamente os nomes de pessoas portadoras de fibromialgia, HIV e anemia falciforme na portaria que trata da suspensão do benefício do passe livre no transporte coletivo urbano, conforme determinação judicial.
Uma nova edição será publicada no Diário Oficial de Feira de Santana com as devidas correções, garantindo o sigilo das informações pessoais.
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana"