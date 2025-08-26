Lula usa boné com slogan nacionalista e manda recados

Durante reunião ministerial nesta terça-feira (26), o presidente Lula (PT) voltou a passar recados contra o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e à falta de regulamentação das chamadas big techs.

"Ele [Trump] publicou de novo ontem às 21h uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências", disse Lula, que faz uso do boné com a mensagem "O Brasil é dos brasileiros", slogan nacionalista usado pela gestão desde que intensificou o discurso de soberania nacional.