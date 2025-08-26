Santos acerta contratação do zagueiro argentino Tomás Palacios

Tomás Palacios é a mais nova contratação do Santos. O zagueiro argentino chega por empréstimo de um ano com opção de compra da Inter de Milão.

O negócio já está fechado. Palacios vem de uma passagem pelo Monza, e a Inter queria que ele fosse emprestado novamente para que pudesse se desenvolver.

Ele havia sido procurado por alguns clubes europeus, mas ele se animou com a oferta do Santos, que finalizou o negócio rapidamente.