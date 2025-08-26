26 de agosto de 2025
REFORÇO

Santos acerta contratação do zagueiro argentino Tomás Palacios

Por Lucas Musetti e César Luis Merlo | Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Instagram
Tomás Palacios vem de uma passagem pelo Monza
Tomás Palacios vem de uma passagem pelo Monza

Tomás Palacios é a mais nova contratação do Santos. O zagueiro argentino chega por empréstimo de um ano com opção de compra da Inter de Milão.

O negócio já está fechado. Palacios vem de uma passagem pelo Monza, e a Inter queria que ele fosse emprestado novamente para que pudesse se desenvolver.

Ele havia sido procurado por alguns clubes europeus, mas ele se animou com a oferta do Santos, que finalizou o negócio rapidamente.

O Santos quer Tomás Palacios e outro zagueiro. A negociação mais avançada é com Alexis Duarte, paraguaio do Spartak de Moscou. O Peixe ainda busca dois meio-campistas e um centroavante. A janela de transferências vai fechar no dia 2 de setembro.

