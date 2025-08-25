25 de agosto de 2025
TIRO NO PESCOÇO

Menina de 6 anos morre durante confronto entre facções no ES

Por Aléxia Sousa | Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução de TV
Alice Rodrigues foi atingida no pescoço; ela foi socorrida pelo pai, que, mesmo ferido, dirigiu até o hospital, mas não resistiu
Alice Rodrigues foi atingida no pescoço; ela foi socorrida pelo pai, que, mesmo ferido, dirigiu até o hospital, mas não resistiu

Uma menina de seis anos morreu após ser baleada dentro do carro em que estava com os pais na Serra, na Grande Vitória, na tarde de domingo (24). O veículo da família foi confundido com o de criminosos rivais durante um tiroteio entre facções que disputam território na região, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Espírito Santo.

Alice Rodrigues foi atingida no pescoço. Ela foi socorrida pelo pai, que, mesmo ferido, dirigiu até o Hospital Municipal Materno Infantil da Serra, e não resistiu aos ferimentos.

A mãe, grávida de oito meses, sofreu cortes com estilhaços do vidro do carro. O pai, de 26 anos, foi baleado de raspão nas costas. Ambos receberam atendimento médico e não correm risco de vida.

A família voltava da praia quando o carro, um Peugeot cinza escuro, foi alvejado, no bairro Carapebus. Os criminosos, que estavam em um Fiat Argo branco, abriram fogo durante um confronto entre o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo o secretário de Segurança, Leonardo Damasceno, os bandidos atacaram após um olheiro identificar erroneamente o veículo da família como sendo de integrantes do grupo rival.

"Esses ataques começaram no sábado, e no domingo o PCV tentou atingir o TCP. Essa troca de tiros vitimou a inocente criança de seis anos", disse.

Após o ataque, os criminosos fugiram em direção ao bairro Novo Horizonte e abandonaram o carro usado no crime, que tinha marcas de 12 disparos. No interior do veículo, a polícia encontrou cápsulas de munição de vários calibres, uma touca ninja e uma granada caseira. O esquadrão antibombas foi acionado.

Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento, entre elas dois mandantes, um dos atiradores, o motorista da fuga, um olheiro e a esposa de um dos chefes, que é advogada. A polícia tenta identificar outros possíveis participantes.

A menina será velada e enterrada em Teixeira de Freitas (BA), cidade natal da família, que mora no Espírito Santo há três anos.

A região da Serra enfrenta uma escalada da violência entre facções desde a semana passada. Na noite de sábado (23), um homem de 28 anos foi morto e outro, de 20, ficou ferido em um tiroteio em frente a um bar no mesmo bairro.

O secretário de Segurança Pública afirmou que a região tem policiamento reforçado desde sexta-feira (22).

