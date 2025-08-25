Menina de 6 anos morre durante confronto entre facções no ES

Uma menina de seis anos morreu após ser baleada dentro do carro em que estava com os pais na Serra, na Grande Vitória, na tarde de domingo (24). O veículo da família foi confundido com o de criminosos rivais durante um tiroteio entre facções que disputam território na região, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Espírito Santo.

Alice Rodrigues foi atingida no pescoço. Ela foi socorrida pelo pai, que, mesmo ferido, dirigiu até o Hospital Municipal Materno Infantil da Serra, e não resistiu aos ferimentos.

A mãe, grávida de oito meses, sofreu cortes com estilhaços do vidro do carro. O pai, de 26 anos, foi baleado de raspão nas costas. Ambos receberam atendimento médico e não correm risco de vida.