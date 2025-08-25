Polícia Civil encontra 125 animais em situação precária em ONG

A Polícia Civil encontrou na manhã desta segunda-feira 125 animais mantidos em situação precária em uma ONG, na cidade de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. A responsável é investigada sob suspeita de maus-tratos a animais.

A Polícia Civil chegou ao local depois de denúncia feita por um homem que costumava fazer doações à ONG Quem Ama Cuida.

A dona, Luciana Nemi, negou as acusações e disse que ficou afastada por problemas na coluna. "Quem me conhece há mais de 40 anos sabe o que faço de graça para esses animais", afirmou em entrevista à TV Globo.