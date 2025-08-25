Polícia Civil encontra 125 animais em situação precária em ONG
A Polícia Civil encontrou na manhã desta segunda-feira 125 animais mantidos em situação precária em uma ONG, na cidade de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. A responsável é investigada sob suspeita de maus-tratos a animais.
A Polícia Civil chegou ao local depois de denúncia feita por um homem que costumava fazer doações à ONG Quem Ama Cuida.
A dona, Luciana Nemi, negou as acusações e disse que ficou afastada por problemas na coluna. "Quem me conhece há mais de 40 anos sabe o que faço de graça para esses animais", afirmou em entrevista à TV Globo.
O local, uma chácara na Serra da Cantareira, tinha ambientes deteriorados e sujos.
Foram encontrados 125 animais, sendo 10 porcos, 60 gatos e 55 cães. Segundo a denúncia, a investigada que cuidava do sítio não estava dando os devidos cuidados aos animais.
"O ambiente está passando por perícia, também os animais, por perícia veterinária. Constatando a situação de maus-tratos, a proprietária do imóvel pode ser enquadrada no artigo 32, que é maus-tratos contra animais", disse Elói Barbosa, investigador da Delegacia de Crimes Contra Animais, em entrevista à TV Globo.
De acordo com ele, a dona do local não enxerga a situação como maus-tratos. Ainda no local, foi encontrado um cemitério clandestino.
"Encontramos um cemitério clandestino, apontado pelo caseiro, e que já tinha sido apontado pelo denunciante. Estamos aguardando a perícia para fazer a exumação e descobrir que animais estão enterrados ali", afirmou o investigador.
"A suspeita será presa em flagrante e as investigações prosseguem para esclarecer os fatos. É deprimente e inadmissível que os animais permaneçam em situações deploráveis", afirmou a delegada Francine Gonçalves, da 3ª Delegacia de Polícia de Crimes contra os Animais.
O caso foi registrado como crime contra o meio ambiente, por prática de maus-tratos a animais.