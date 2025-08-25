O que o MP sabe sobre os denunciados no caso de São Bernardo

Com dez pessoas denunciadas, a investigação sobre um suposto esquema de corrupção na Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) aponta um dano financeiro de R$ 16 milhões ao município, diz o Ministério Público.

Os supostos desvios em contratos englobariam áreas de saúde, limpeza urbana e infraestrutura, e informática, entre outros, mostrando uma rede com ampla atuação no município, segundo a Promotoria. O esquema seria liderado pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos), agora afastado. O TJ-SP (Tibunal de Justiça de São Paulo) disse na noite de quarta-feira (20) que deu 15 dias para o chefe do Executivo apresentar defesa prévia.

O Ministério Público afirma na denúncia que havia menção explícita a percentuais sobre cada contrato envolvendo a prefeitura e a Fundação ABC, uma organização social de saúde.