Dorival admite preocupação com Garro para duelo no sintético

O Corinthians vai enfrentar o Athletico pelas quartas da Copa do Brasil. O primeiro jogo será na Ligga Arena, às 21h30 de quarta-feira, e o gramado sintético já tem colocado preocupações na comissão técnica de Dorival Júnior.

Para evitar desgaste físico no meia Garro, o treinador preferiu colocá-lo apenas na segunda etapa. Dorival citou a fala do argentino sobre não conseguir atuar por três jogos seguidos e falou do gramado do Furacão, como pontos que o fizeram poupar Garro no primeiro tempo, na vitória sobre a equipe carioca.

"Primeiro por essa colocação, feita por ele próprio. Segundo, ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro aspecto, teremos um campo muito complicado na quarta-feira, que exige demais. Se o tivéssemos aqui por 70, 80 minutos, talvez não o tivéssemos no jogo da quarta-feira. "