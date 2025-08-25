Jovens são maioria das vítimas de violências e acidentes

Jovens são a maioria das vítimas de violências e acidentes no Brasil. É o que mostra um boletim divulgado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) nesta segunda (25).

A pesquisa usa dados do SUS (Sistema Único de Saúde) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2022 e 2023, para determinar a incidência de violência e a taxa de mortalidade na população de 15 a 29 anos.

Conforme o levantamento, 65% dos óbitos na faixa etária observada resultam das chamadas causas externas - agressões e acidentes.