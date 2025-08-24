Veja o calendário do futebol brasileiro após a mudança da CBF

A CBF anunciou ontem uma mudança no calendário, que antecipou o fim do Brasileirão para o dia 7 de dezembro e colocou as semifinais e finais da Copa do Brasil para as últimas datas do ano. O UOL destrincha como ficou cada competição.

As rodadas 27, 29, 31 e 33 da Série A foram antecipadas para os dias nos dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro, respectivamente. Inicialmente, essas datas estavam reservadas para a reta final da Copa do Brasil.

Dessa forma, a rodada final do Brasileirão será no dia 7 de dezembro. A princípio, a 38ª rodada da competição nacional aconteceria apenas em 21 de dezembro.