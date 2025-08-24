Seleção tem 1ª convocação com 'cara' de Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti fará nesta segunda-feira a primeira convocação com uma cara completamente sua na seleção brasileira.

Desta vez, o italiano participa de forma completa do período de observações e análise dos convocados, tendo como ponto de partida os dois jogos que já fez pela seleção.

A lista agora é para os duelos contra Chile e Bolívia. Será a primeira partida dele no Maracanã e também o primeiro jogo com o Brasil na altitude boliviana.