Unesp abre pedidos de isenção do vestibular 2026 na segunda

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abre nesta segunda-feira (25) o prazo para pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição do Vestibular 2026. Os candidatos podem solicitar os benefícios até 31 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. O valor integral da taxa é de R$ 210.

As inscrições para o vestibular estarão abertas de 4 de setembro a 8 de outubro. A primeira fase será aplicada em 2 de novembro, e a segunda, nos dias 7 e 8 de dezembro. A seleção oferece 5.867 vagas em 136 cursos, distribuídos em 24 cidades paulistas.

Têm direito à isenção integral candidatos de baixa renda cadastrados no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, mediante indicação do NIS (Número de Identificação Social). Também podem pedir o benefício estudantes que concluíram ou concluirão até 3 de fevereiro de 2026 o ensino médio em escola pública, EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou em escola privada com bolsa integral, desde que tenham renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa e residam em São Paulo ou estudem em instituição localizada no estado.