Saiba como será o teste da Petrobras na bacia da Foz do Amazonas

Com a promessa de empregar "a maior estrutura de emergência" já vista no setor de petróleo, a Petrobras tentará nesta semana convencer o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) de que pode explorar a costa amazônica em segurança.

Eventual sucesso do simulado da perfuração do poço no bloco FZA-M-59, na bacia Foz do Amazonas, destravaria não só um processo de licenciamento ambiental que já dura anos, mas pode também abriria a porta para uma corrida por reservas de petróleo na região.

A data exata do começo do teste ainda não foi informada. O órgão ambiental afirma apenas que ocorrerá nesta próxima semana.