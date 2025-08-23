Bragantino vence Flu e quebra sequência de oito derrotas
| Tempo de leitura: 2 min
Após oito derrotas seguidas, o RB Bragantino venceu o Fluminense por 4 a 2 em embate agitado pela Série A do Brasileirão. A equipe paulista marcou os dois primeiros gols com menos de quatro minutos de jogo.
Os tentos foram anotados por Jhon Jhon, Sasha, Laquintana e Davi, pelo Braga, e Hércules e Acosta, pelo Tricolor carioca. Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos 30 pontos conquistados na competição, enquanto o Flu se manteve com 27.
Jhon Jhon não fazia gols há quase três meses. Um dos principais atletas do Bragantino havia marcado pela última vez em 26 de maio, no tento que deu a vitória do elenco paulista sobre o Juventude por 1 a 0.
As equipes voltam a campo na próxima semana: enquanto o Fluminense enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Braga vai ao Rio de Janeiro contra o Botafogo no sábado, às 18h30, pelo Brasileiro.
O Massa Bruta não vencia um confronto desde a partida contra o Corinthians, quando bateu o rival paulista por 2 a 1 fora de casa, pelo Brasileirã.
Na sequência, empatou por 2 a 2 com o São Paulo e somou mais oito derrotas em seis jogos do Brasileirão e dois da Copa do Brasil contra o Botafogo, que gerou a eliminação do elenco da competição.
Ficha técnica
Bragantino
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Guzmán Rodriguez e Vanderlan (Guilherme Lopes); Fabinho, Eric Ramires e Praxedes (Davi Gomes); Jhon Jhon, Laquintana (Mosquera) e Sasha (Thiago Borbas). T.: Fernando Seabra
Fluminense
Fábio; Guga, Manoel (Nonato), Freytes e Fuentes; Bernal, Hércules e Lucho Acosta (Santi Moreno); Canobbio (Soteldo), Serna e Cano. T.: Renato Gaúcho
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques - São Paulo
Árbitro: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Andrey Luiz de Freitas
VAR: Rafael Traci
Gols: Jhon Jhon, ao 1'/1ºT, Sasha, aos 3'/1ºT, Hércules, aos 47'/1ºT, Laquintana, aos 2'/2ºT, Davi, aos 35'/2ºT
Amarelos: Laquintana, Pedro Henrique, Cleiton (RB Bragantino); Acosta, Canobbio, Pitaluga (reserva) (Fluminense)