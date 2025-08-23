Putin pode vir para os EUA ver a Copa, diz Trump na Casa Branca

Donald Trump disse que o presidente russo, Vladimir Putin, "poderá" ir aos EUA para assistir pessoalmente à Copa do Mundo de 2026, "dependendo do que acontecer".

O presidente americano afirmou que o sorteio da Copa do Mundo - que define as partidas do torneio - será no Kennedy Center, em Washington, em 5 de dezembro. O anúncio foi feito ontem no Salão Oval da Casa Branca, com a participação do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Presidente dos EUA aproveitou a presença dos jornalistas para contar que recebeu foto de Putin. A imagem é da semana passada, de quando eles se encontraram no Alasca para tratar do fim da guerra na Ucrânia. O encontro foi definido por Trump como "muito produtivo", apesar de um acordo de paz não ter sido fechado.