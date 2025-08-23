Rodeios cresceram no país com apoio de presidentes

A participação direta de políticos, incluindo presidentes da República, fez com que os rodeios crescessem no país nos últimos 25 anos. Decisões tomadas nos governos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Jair Bolsonaro (PL) contribuíram, de alguma forma, para sustentar a prática da modalidade, como a redução de ações na Justiça contra as montarias.

Hoje os peões são reconhecidos como profissionais, o rodeio ganhou uma capital "oficial" e as regras para a realização de eventos do gênero foram flexibilizadas. Mas nem sempre foi assim.

Surgidos em 1956 com a Festa do Peão de Barretos, que neste ano realiza sua 70ª edição, os rodeios viveram por décadas sem serem incomodados, mas mudanças na sociedade fizeram com que a prática passasse a ser gradativamente questionada, especialmente em relação ao bem-estar animal.