Richarlison brilha como garçom, Tottenham vence City e segue 100%

O Tottenham venceu o Manchester City por 2 a 0, neste sábado (23), no Etihad Stadium, e tem duas vitórias em dois jogos no Campeonato Inglês.

Brennan Johnson e Palhinha marcaram para o Tottenham, ambos com assistências de Richarlison. O brasileiro foi fundamental na estratégia dos Spurs, de pressionar o City com uma marcação alta.

O City disputou a partida desfalcado de Savinho, Akanji e Gündogan, que não estiveram nem no banco de reservas. O trio de jogadores é especulado em outras equipes, sendo que Savinho é sondado pelo próprio Tottenham e ficou fora do duelo por conta de uma "lesão não especificada".