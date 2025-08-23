Polícia de MG apreende mil comprimidos de droga sintética
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu cerca de mil comprimidos de uma droga sintética conhecida como "abacaxizinho" durante operação nesta quinta-feira (21) em Rio Pomba, na Zona da Mata. O nome popular da substância deriva da aparência do comprimido, que simula o formato e a cor de um abacaxi.
Embora a composição exata do entorpecente apreendido ainda não tenha sido divulgada, investigações anteriores indicam que o "abacaxizinho" pode ser formado por compostos sintéticos potentes que afetam o sistema nervoso central.
Médicos relatam casos de surtos psicóticos graves, alucinações, depressão profunda, comportamento agressivo e até morte por falência múltipla de órgãos associados ao uso dessa substância.
O principal suspeito, apontado como responsável pelo material, não foi localizado no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão.
A ação foi realizada às vésperas da tradicional exposição agropecuária da cidade, evento que atrai milhares de pessoas todos os anos. "A operação foi estrategicamente direcionada a retirar de circulação tais drogas da nossa cidade, visando assegurar uma festividade com tranquilidade", disse a delegada Fabrícia Noronha.
De acordo com as investigações, os entorpecentes seriam comercializados durante a festividade. Cada unidade seria vendida por aproximadamente R$ 100, o que poderia gerar R$ 100 mil para o tráfico de drogas.
Além dos comprimidos sintéticos, os agentes apreenderam materiais utilizados para embalar drogas, o que reforçaria os indícios de tráfico.
A Polícia Civil segue apurando a origem da carga e tenta localizar o suspeito, além de identificar outros envolvidos no esquema.