Polícia de MG apreende mil comprimidos de droga sintética

A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu cerca de mil comprimidos de uma droga sintética conhecida como "abacaxizinho" durante operação nesta quinta-feira (21) em Rio Pomba, na Zona da Mata. O nome popular da substância deriva da aparência do comprimido, que simula o formato e a cor de um abacaxi.

Embora a composição exata do entorpecente apreendido ainda não tenha sido divulgada, investigações anteriores indicam que o "abacaxizinho" pode ser formado por compostos sintéticos potentes que afetam o sistema nervoso central.

Médicos relatam casos de surtos psicóticos graves, alucinações, depressão profunda, comportamento agressivo e até morte por falência múltipla de órgãos associados ao uso dessa substância.