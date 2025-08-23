Aliados de Bolsonaro tentam conter desgaste e falam em resposta

Diante do desgaste do bolsonarismo com a divulgação de mensagens da investigação da Polícia Federal e da corrida do centrão e de parte da direita em torno de uma candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), aliados de Jair Bolsonaro (PL) iniciaram uma operação para tentar retomar unidade e conter danos.

A preocupação é controlar os rachas expostos no grupo político diante da proximidade do julgamento de Bolsonaro no caso da trama golpista, marcado para começar no STF (Supremo Tribunal Federal) no próximo dia 2.

O discurso no entorno do ex-presidente reforça a tese de que a divulgação da investigação da PF, às vésperas de uma provável condenação de Bolsonaro, é uma iniciativa política, sem substância jurídica. Para eles, houve vazamento seletivo das mensagens, principalmente as que envolveram Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Silas Malafaia, com a intenção de expor divergências.