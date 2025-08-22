Sorteio da Copa será em Washington, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (22) que o sorteio da Copa do Mundo de 2026 será realizado em 5 de dezembro no Kennedy Center, em Washington.

O anúncio sobre o processo que vai definir os jogos das fases de grupo foi feita no Salão Oval da Casa Branca, com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Este é pelo menos o sétimo encontro entre o americano e o dirigente neste ano.

A decisão de fazer o sorteio no Kennedy Center é um gesto de Trump para prestigiar a capital americana, que não está entre as cidades-sede do campeonato. Isso ocorre enquanto Trump tenta fazer mudanças na instituição cultural e promove uma interferência federal na área da segurança em Washington.