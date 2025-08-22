Sorteio da Copa será em Washington, diz Trump
| Tempo de leitura: 2 min
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (22) que o sorteio da Copa do Mundo de 2026 será realizado em 5 de dezembro no Kennedy Center, em Washington.
O anúncio sobre o processo que vai definir os jogos das fases de grupo foi feita no Salão Oval da Casa Branca, com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Este é pelo menos o sétimo encontro entre o americano e o dirigente neste ano.
A decisão de fazer o sorteio no Kennedy Center é um gesto de Trump para prestigiar a capital americana, que não está entre as cidades-sede do campeonato. Isso ocorre enquanto Trump tenta fazer mudanças na instituição cultural e promove uma interferência federal na área da segurança em Washington.
Em maio, o presidente americano demitiu o responsável pelo Kennedy Center e se declarou o responsável pelo centro.
Nesta sexta, enquanto anunciava o sorteio, Trump ameaçou de novo tomar o controle total de Washington. "É melhor a prefeita Bowser colocar seus atos em ordem, ou ela não será prefeita por muito tempo, porque nós assumiremos com o governo federal. Administraremos como deve ser administrado", afirmou.
A Copa do Mundo será sediada por Estados Unidos, Canadá e México no ano que vem. A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções - eram 32 até a edição do Qatar, em 2022.
Infantino levou a taça do mundial ao Salão Oval e a entregou para que Trump segurasse. O presidente americano brincou, perguntando se poderia ficar com o prêmio, mas Infantino disse que teria que entregá-lo ao próximo ganhador da copa.
O dirigente da Fifa também deu a Trump o primeiro ingresso da final do torneio do ano que vem. Infantino ressaltou que a expectativa é de receber em torno de 6,5 milhões de torcedores durante a competição. Na Copa de Clubes, foram 2,5 milhões.
"Não é só um evento esportivo, mas social", afirmou.
Ao todo, serão 104 partidas disputadas em 16 cidades nos três países-sede, com as equipes divididas em 12 grupos com quatro times cada um. Os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros avançam de fase, com as 32 seleções passando a se enfrentar em partidas de mata-mata.
"Devemos desenhar o Mundial do século 21. O futebol não se limita à Europa e à América Latina", afirmou Infantino em 2017, quando a Fifa anunciou a expansão no número de seleções.
A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou que começa em setembro o período de inscrições para os torcedores interessados em participar dos sorteios dos ingressos para a Copa do Mundo em 2026.
O primeiro dia para as inscrições no site da entidade será 10 de setembro, quando os torcedores poderão solicitar a chance de comprar ingressos.