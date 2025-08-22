Número de lares com apenas um morador quase dobra em 12 anos

O número de domicílios unipessoais, ou seja, com apenas um morador, quase dobrou em um intervalo de 12 anos no Brasil. É o que indicam dados divulgados nesta sexta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em 2012, ano inicial da série histórica do órgão, o país tinha 7,5 milhões de lares unipessoais. Em 2024, o número alcançou 14,4 milhões, o que significa uma alta de 93,1%. É como se quase toda a população da Bahia (14,8 milhões) morasse sozinha.

Os resultados integram um módulo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). De 2012 para 2024, o total de domicílios no Brasil, com diferentes arranjos, cresceu 26,3%. Passou de 61,2 milhões para 77,3 milhões.