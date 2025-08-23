Pessoas com lembranças de vidas passadas têm mais depressão

A urbanista Camila Ledesma, 40, não é fumante. "Mas em situações de estresse me pego levando os dedos à boca, como quem conduz o cigarro. Até puxo o ar." O gesto involuntário a inquietava. E então vieram o que lhe pareciam lembranças vívidas "de um tempo pretérito em que eu fumava, e muito".

Via-se numa tenda de cor cáqui, com trajes de enfermeira. Neve em volta, bombas caindo a todo momento. "Um clima aterrorizante." Cuidava de um soldado que havia perdido as pernas. "O doutor sinalizou com a cabeça que ele não tinha mais jeito. Então, embebedei um pano com um líquido. Coloquei no nariz dele, que apagou em seguida."

Camila foi um dos 402 brasileiros entrevistados para uma pesquisa feita pela UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora). O texto foi revisado por pares e publicado no The International Journal for the Psychology of Religion, referência no campo de religião e psicologia.