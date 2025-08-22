Empresária investe R$ 18 mil para replantar uma árvore

Esperança é o nome que Josilene Bertolin Irmer deu à árvore que resgatou de uma praça da cidade de Apucarana (365 km de Curitiba), no Paraná, após um temporal. Sua ligação com ela vem da infância, quando brincava em sua sombra com os irmãos. Sensibilizada com a queda, em dezembro de 2024, ela decidiu replantar o tronco que sobrou.

Com autorização ambiental, fez o transporte e o replantio até sua chácara, a 10 quilômetros do local original. Adubou, instalou irrigação própria, cerca e até câmera de segurança. Gastou R$ 18 mil. Cinco meses depois, surgiram os primeiros brotos, que hoje já enchem o tronco cortado.

"Conversei muito com ela, disse que fiz tudo o que pude e que agora só dependia dela. Foi quando os brotos começaram a nascer", conta a empresária, que teve o apoio do marido, ambos do ramo de logística.