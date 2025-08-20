Após ser alvo da PF, Silas Malafaia diz que Moraes é criminoso

Em fala no aeroporto nesta quarta-feira (20) depois de depor à Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia chamou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, do STF, de "criminoso".

"Nós estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há quatro anos em mais de 50 vídeos", afirmou ao deixar o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Malafaia foi alvo de busca e apreensão da PF.

"Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse?", disse.