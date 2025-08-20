Deputado do PL usa verba pública para ir a inauguração de igreja

O deputado federal Filipe Martins (PL-TO) usou verbas públicas para pagar viagem que fez aos Estados Unidos para participar de inauguração da sede mundial da Assembleia de Deus Ministério Madureira, localizada em Inverness, na Flórida. O parlamentar também participou da convenção mundial da igreja na mesma cidade.

Segundo o portal da Câmara dos Deputados, a viagem aconteceu de 12 a 17 de agosto, ao custo de R$ 16.376 - R$ 10.689 em diárias (para cobrir gastos com hospedagem, transporte local e alimentação) e R$ 5.687 em passagens.

O regimento da Câmara diz que os gastos devem ser "exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar".