Decisão de Dorival fez Corinthians afastar Héctor Hernández

O Corinthians quer emprestar o atacante Héctor Hernández. Fora dos planos de Dorival Jr, o jogador não treina com o restante do elenco, apesar das baixas no setor ofensivo e do transfer ban.

Desde que chegou ao Timão, no fim de abril, Dorival deu oportunidades ao centroavante espanhol. Relacionado para 14 partidas, Héctor atuou em sete, tendo marcado apenas um gol - justamente na estreia do treinador, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

A princípio, o cenário parecia promissor, mas a sequência do centroavante desagradou ao técnico, que também desejava dar mais espaço para os meninos da base. Na visão de Dorival, manter Hernández entre os substitutos imediatos no ataque não fazia sentido, principalmente tendo nomes como Gui Negão e Kayke à disposição. A situação gerou desgaste entre Héctor e a comissão técnica.