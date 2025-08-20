Colisão entre carro e carreta deixa cinco mortos
| Tempo de leitura: 1 min
Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta deixou cinco mortos na noite de terça-feira no município de Prata, no Triângulo Mineiro.
Todas as vítimas eram ocupantes do veículo de passeio, e uma delas era uma criança, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O acidente ocorreu na rodovia MGC-497.
A corporação afirmou que o trabalho de resgate das vítimas foi dificultado diante da condição do veículo, que ficou completamente amassado.
Duas pessoas morreram no carro carbonizadas, e as outras três foram arremessadas com o impacto da colisão, segundo os bombeiros.
Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas são Ézio Carvalho Santos, 36, Rosilene Terezinha Silva, 36, Rosana Aparecida Oliveira Paim, 23, Amanda Da Silva Jorge, 24, e Alaho Leonel Pinho Da Silva, 1, filha de Amanda.
O motorista da carreta, que estava consciente, não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local durante toda a ocorrência.
Em contato com os policiais militares, ele afirmou que transitava no sentido Uberlândia quando o condutor do caminhão que estava à frente freou repentinamente.
O motorista da carreta, para evitar a colisão traseira, teria invadido a pista contrária e colidido com o veículo Uno que seguia no sentido Prata, onde estavam as vítimas. O carro entrou em chamas logo após o acidente.
O motorista da carreta realizou teste de bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de álcool.
A Polícia Civil esteve no local para perícia que irá apurar as causas do acidente.