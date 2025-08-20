Colisão entre carro e carreta deixa cinco mortos

Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta deixou cinco mortos na noite de terça-feira no município de Prata, no Triângulo Mineiro.

Todas as vítimas eram ocupantes do veículo de passeio, e uma delas era uma criança, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O acidente ocorreu na rodovia MGC-497.

A corporação afirmou que o trabalho de resgate das vítimas foi dificultado diante da condição do veículo, que ficou completamente amassado.