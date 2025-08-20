Abel tem dilema e pode ser obrigado a escalar titulares

Dono do placar mais elástico entre os jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras pode ter uma dor de cabeça para montar o time contra o Universitario (Peru), especialmente se Abel Ferreira optar por preservar seus principais jogadores.

O Palmeiras avança até com derrota por três gols de diferença e teria a chance de "quebrar" a maratona de jogos. O time fará, nesta quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, sua 11ª partida em um intervalo de 36 dias.

Abel, porém, não possui substitutos diretos para todas as posições e pode, inclusive, promover uma estreia. As principais dúvidas do português - em caso de uma escalação 100% reserva - seriam para a lateral-esquerda, o meio-campo e o ataque.