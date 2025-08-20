20 de agosto de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DOR DE CABEÇA

Abel tem dilema e pode ser obrigado a escalar titulares

Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Palmeiras
Abel Ferreira não possui substitutos diretos para todas as posições
Abel Ferreira não possui substitutos diretos para todas as posições

Dono do placar mais elástico entre os jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras pode ter uma dor de cabeça para montar o time contra o Universitario (Peru), especialmente se Abel Ferreira optar por preservar seus principais jogadores.

O Palmeiras avança até com derrota por três gols de diferença e teria a chance de "quebrar" a maratona de jogos. O time fará, nesta quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, sua 11ª partida em um intervalo de 36 dias.

Abel, porém, não possui substitutos diretos para todas as posições e pode, inclusive, promover uma estreia. As principais dúvidas do português - em caso de uma escalação 100% reserva - seriam para a lateral-esquerda, o meio-campo e o ataque.

Piquerez é o único lateral-esquerdo do elenco profissional, e opção é escalar o jovem Arthur. O jogador de 19 anos virou o substituto imediato do uruguaio após a venda de Vanderlan, já foi relacionado por Abel, mas ainda não entrou em campo. O Palmeiras está próximo de anunciar Jetfé, mas ele só poderá ser inscrito na Libertadores caso o Alviverde vá às quartas.

Situação semelhante à de Lucas Evangelista, que assumiu a vaga de Richard Ríos entre os titulares, mas não tem "sombra". Uma opção seria improvisar um dos volantes do time ?Aníbal Moreno ou Emiliano Martinez. Figueiredo, jovem da base e potencial candidato, está lesionado.

Já Maurício aposta na recuperação de Raphael Veiga para poder ser preservado. O camisa 23 ficou fora dos últimos três jogos do Palmeiras por dores no púbis. O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira (19), mas não houve atualização sobre a situação do meio-campista.

Para completar, a nova formação do ataque ? e o mercado da bola ? podem deixar o Alviverde sem um centroavante. Vitor Roque e Flaco López foram titulares nos dois últimos jogos. A opção seria Thalys, mas o atacante tem venda encaminhada para o Olympiacos, da Grécia. Quem pode ganhar espaço é Luighi, que atua tanto como centroavante mais deslocado pela esquerda.

O Palmeiras, não poderá, inclusive, repetir a escalação da partida contra o Vitória, quando poupou jogadores visando ao embate com o Corinthians pela Copa do Brasil. A formação contava com Marcos Rocha e Vanderlan, que já deixaram o clube, e Thalys, que está envolvido em negociação.

O Alviverde tenta a oitava vitória seguida na Libertadores, assim como a chance de seguir como único com 100% de aproveitamento. O vencedor de Palmeiras e Universitario terá pela frente River Plate ou Libertad (PAR) nas quartas de final.

Comentários

Comentários