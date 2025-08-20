Novo colírio oferece 10 horas de alívio para 'vista cansada'

Um novo colírio aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), agência que regulamenta alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, promete ser uma alternativa aos óculos para a "vista cansada". Segundo a publicação do órgão, o colírio pode ter efeito com duração de até dez horas.

O princípio ativo do medicamento, batizado de Vizz, é a aceclidina. Ele é usado para presbiopia, a perda de visão de perto associada ao envelhecimento ocular, popularmente conhecida como "vista cansada". A condição surge a partir dos 40 anos e acontece quando o cristalino endurece, perde a elasticidade e deixa de alternar a amplitude e a curvatura para enxergarmos em várias distâncias. O cristalino fica menos capaz de focar a luz proveniente de objetos próximos na retina, resultando em perda de visão de perto e embaçamento. Usar celular, computador ou ler passam a ser tarefas difíceis sem o auxílio de óculos ou lentes de contato.

A aceclidina é análoga ao ativo pilocarpina, e ambos funcionam como um "efeito pinhole", ou seja, contraindo a pupila para aumentar a profundidade de foco. A pilocarpina é um fármaco conhecido há mais de um século, afirma Leoncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier. Ela já é comercializada na Europa para glaucoma, com nome comercial de Vuity, que também ajuda na presbiopia, mas sua duração é menor que a do Vizz ?até seis horas.

Testes