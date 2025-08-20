Barretos chega aos 70 anos de Festa do Peão e espera 900 mil

Quando o locutor anunciar na noite desta quinta-feira (21) a abertura do rodeio, a Festa do Peão de Barretos completará 70 anos de uma história iniciada de forma improvisada sob a lona de um circo e que hoje é cenário de peregrinação de amantes de música sertaneja e provas na arena envolvendo touros e cavalos. Mas, mais do que isso, é responsável pela disseminação de uma cultura sertaneja que se espalhou por eventos do gênero em todo o país.

Surgida como uma disputa de peões em montarias em cavalos - os touros só entraram em cena em 1979 -, ela tem uma fórmula que hoje parece lógica, mas foi responsável por consagrá-la e por sua multiplicação, ao equilibrar as competições nas arenas com uma grade de mais de 130 shows, quase sua totalidade de sertanejos - raízes e neófitos.

No longínquo 1956, um grupo de amigos, que no ano anterior fundou um clube, Os Independentes - hoje associação -, organizou um evento para angariar recursos para filantropia.