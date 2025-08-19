Estudante da Unesp foi morta no Dia dos Namorados

O namorado da estudante da Unesp (Universidade Estadual de São Paulo) Carmen de Oliveira Alves, 25, admitiu que ela foi morta no dia 12 de junho, em Ilha Solteira (SP). A informação é do delegado responsável pelo caso, Miguel Rocha, que ouviu o suspeito nesta segunda-feira (18).

Segundo o delegado, Yuri Amorim disse que, naquele Dia dos Namorados, Carmen, uma mulher trans, esteve em sua casa e houve uma discussão. A estudante teria ameaçado o namorado com uma faca. Ele afirma ter reagido, puxando-a pelos cabelos e a jogando-a no chão.

A jovem teria caído desmaiada na varanda da casa.