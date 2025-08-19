19 de agosto de 2025
CORINTHIANS

Dorival supera início de Ramón em meio à crise política

Por Livia Camilo | Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Dorival encontrou dificuldades no Corinthians, mas em um cenário bem mais difícil
Os primeiros 21 jogos de Dorival Júnior e Ramón Díaz à frente do Corinthians mostram campanhas muito parecidas, sendo o aproveitamento do atual técnico levemente superior.

Ramón Díaz assumiu o Timão em 2024, em um momento de forte pressão e briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Nos primeiros 21 jogos, o técnico argentino conquistou 8 vitórias, 6 empates e 7 derrotas ? um aproveitamento de 47,6%.

A comissão formada por ele e seu filho, Emiliano, sofreu com oscilações, mas teve uma janela de transferências recheada no meio de ano, com reforços como Memphis Depay e André Carrillo. Após a adaptação dos atletas, o grupo engrenou, chegando a uma arrancada histórica no campeonato de pontos corridos, com vaga na pré-Libertadores.

Assim como o argentino, Dorival também encontrou dificuldades, mas em um cenário bem mais difícil. Além do desafio em campo, ele precisou lidar com uma crise política no Parque São Jorge, que trouxe instabilidade e protestos fora das quatro linhas. Inclusive, na próxima segunda-feira, um terceiro presidente poderá assumir o clube desde sua contratação, a depender da votação.

Outro fator que pesa para o comandante alvinegro é o transfer ban, que impede o clube de registrar novos atletas no momento. A única contratação dessa janela foi o atacante Vitinho, sendo que o elenco sofre com desfalques por lesão. O treinador trabalha com um elenco reduzido e precisa encontrar soluções internas para manter a competitividade.

Neste contexto, Dorival Jr conquistou um número pouco melhor que o de Ramón: 49,5% de aproveitamento. No mesmo recorte de 21 jogos, ele também alcançou 8 vitórias, mas com 7 empates e apenas 6 derrotas.

Porém, os melhores resultados são na Copa do Brasil, enquanto a campanha no Brasileirão gera críticas ? uma vitória em 11 rodadas. No último sábado, após a derrota para o Bahia por 2 a 1, em plena Neo Química Arena, o treinador, que voltou a ser questionado pela torcida, se defendeu, citando a necessidade de contratações.

Temos que avaliar as dificuldades enfrentadas, os problemas iminentes que não vou aqui discutir. Tudo que combinei e que estou aguardando, estou me entregando como ninguém nesse trabalho, e vamos encontrar o caminho. Temos posse de bola, controle, troca de lados mesmo quando faltam jogadores. Precisamos [de reforços] e temos carências, nunca escondi de ninguém que pedi contratações antes mesmo da minha chegada.Dorival Jr

Precisando de um triunfo para se afastar da zona de rebaixamento, o Timão terá confronto direto com o Vasco no próximo domingo, às 16h, em São Januário. Se perder, a equipe paulista poderá ser ultrapassada na tabela do Brasileiro.

