Dorival supera início de Ramón em meio à crise política

Os primeiros 21 jogos de Dorival Júnior e Ramón Díaz à frente do Corinthians mostram campanhas muito parecidas, sendo o aproveitamento do atual técnico levemente superior.

Ramón Díaz assumiu o Timão em 2024, em um momento de forte pressão e briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Nos primeiros 21 jogos, o técnico argentino conquistou 8 vitórias, 6 empates e 7 derrotas ? um aproveitamento de 47,6%.

A comissão formada por ele e seu filho, Emiliano, sofreu com oscilações, mas teve uma janela de transferências recheada no meio de ano, com reforços como Memphis Depay e André Carrillo. Após a adaptação dos atletas, o grupo engrenou, chegando a uma arrancada histórica no campeonato de pontos corridos, com vaga na pré-Libertadores.