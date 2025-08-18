MP denuncia prefeito de São Bernardo e presidente da Câmara

O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia contra o prefeito afastado de São Bernardo do Campo (SP), Marcelo Lima (Podemos), e contra o vereador Danilo Lima (Podemos), presidente da Câmara Municipal até a semana passada.

Na justificativa apresentada nesta segunda-feira (18), o órgão cita possíveis fraudes em licitações, crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

A reportagem procurou as defesas dos dois políticos, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.