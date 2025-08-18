Governadores de direita minimizam ataque de filhos de Bolsonaro

Tarcísio de Freitas (Republicanos) e outros governadores cotados na herança pelo espólio da direita em 2026 optaram por ignorar ou minimizar os ataques feitos no fim de semana por bolsonaristas, a partir de uma publicação do vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL), filho de Jair Bolsonaro (PL), compartilhada por outro filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Sem citar nomes, a postagem se referiu, de forma irônica, a "governadores democráticos" que "se comportam como ratos" com atitude oportunista. Depois, na noite de segunda-feira (18), Carlos fez uma nova publicação no mesmo tom e foi mais uma vez republicado por Eduardo.

"Por onde andam os "governadores democráticos" que pleiteiam a presidência opinando com muita prudência e sofisticação? O país está ACABANDO!!! Estou sendo muito radical eu sei, pois perguntar dá cadeia e desune a direita. Está tudo normal na democracia relativa brasileira", escreveu.